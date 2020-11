Salerno: M5s, fermata treni Frecciarossa a stazione Battipaglia risultato importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s – aggiungono Gaudiano e Cammarano - è al lavoro per fare di Battipaglia un importante Hub Alta Velocità della rete ferroviaria del nostro Paese: per tali ragioni sono stati richiesti impegni alle Ferrovie affinchè vengano migliorati ed incrementati i servizi ai viaggiatori e di ricovero e manutenzione del materiale rotabile dei treni veloci. Occorre una programmazione ad ampia visione, una nuova strategia di sviluppo in cui rientra anche il potenziamento della mobilità ferroviaria integrata, per favorire i collegamenti ed abbattere le distanze fisiche, incentivando la vocazione turistica della nostra meravigliosa terra. Fondamentale il tema dello spopolamento delle aree interne, legato molto ai grandi esodi soprattutto di giovani che lasciano la propria terra per la cronica assenza di opportunità di lavoro, e delle gravi crisi industriali che stanno indebolendo fortemente il tessuto produttivo e sociale della nostra provincia. Visitare il Cilento sarà più agevole per tutti i turisti che vorranno conoscere le bellezze storiche, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche che la nostra Campania offre. È un giorno importante per la nostra città di Battipaglia, che grazie allo sviluppo dell'alta velocità potrà contare su un incremento di opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale. Il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e viarie è uno dei fattori indispensabile per lo sviluppo economico. Più strade e servizi ferroviari significano più opportunità di crescita economica per il territorio e per tutti i settori: turismo, agricoltura, export, commercio, industria", concludono gli esponenti del Movimento 5 stelle. (Ren)