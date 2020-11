Scuola: de Magistris, bene riapertura classi infanzia e prima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario - aggiunge de Magistris - fare una operazione di chiarezza anche e soprattutto per tranquillizzare la comunità scolastica tutta. Stamani abbiamo immediatamente scritto al presidente della Regione, all'Unità di crisi e, per conoscenza, anche al direttore dell'Ufficio scolastico provinciale allo scopo di farci avere, ad horas, anche perché l'ordinanza entra in vigore domani, i dati dei test antigenici effettuati e i dati sul contagio della città di Napoli suddivisi per quartiere e per luoghi in cui insistono le Scuole. Solo in questo modo potremo verificare se ci sono situazioni di particolare criticità su cui eventualmente intervenire, soprattutto in stretta correlazione coi dirigenti scolastici che, a loro volta, come previsto dall'Ordinanza Regionale, possono nella loro autonomia predisporre alternative rispetto all'apertura dei plessi scolastici interessati, fino alla prima elementare, unica classe della Scuola dell'obbligo compresa nell'ultima ordinanza. Noi, intanto, esprimiamo soddisfazione perché abbiamo sempre sostenuto che chiudere le scuole era stato un errore grave e incomprensibile e che non era vero che le scuole erano luoghi in cui si diffondeva particolarmente il contagio. Nello stesso tempo, esprimiamo soddisfazione perché dalla lettura del comunicato diffuso ieri pomeriggio dall'Unità di crisi non sembrano emergere dati particolarmente preoccupanti per quanto riguarda gli screening volontari effettuati". (segue) (Ren)