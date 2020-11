Covid: Anelli (Fnomceo) su medici morti, "fermare strage innocenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ricominciata la strage degli innocenti, e, anche questa volta, è la medicina generale a pagare il prezzo più alto". Queste le parole del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anell che sta per scrivere una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedergli di avviare, insieme, un monitoraggio di rischi e criticità. "È evidente che, a livello organizzativo, qualcosa non sta funzionando – spiega Anelli -. Dobbiamo capire cosa, per frenare questa tragedia. E, per far questo, dobbiamo avere dati omogenei. Dobbiamo comprendere se, in tutte le Regioni, sono stati distribuiti i dispositivi di protezione anche ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, agli Specialisti ambulatoriali, ai medici delle RSA, del 118, ai liberi professionisti. Dobbiamo sapere quali sono i modelli organizzativi adottati dagli ospedali, e quali stanno funzionando meglio. Dobbiamo avere dati certi su quali Regioni abbiano attivato le Usca, che rappresentano il sistema di sicurezza sul territorio, l’omologo della distinzione tra 'percorso pulito' e 'percorso sporco' negli ospedali", dichiara. (segue) (Rin)