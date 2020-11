Campania: Vuolo (Lega), M5s preferisce chiamare magistratura anziché decidere su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con stupore della decisione dei parlamentari e dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle di voler presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per le strutture ospedaliere dell'Agro nocerino al collasso per l'emergenza Covid19. Una settimana fa ho scritto ai ministri di Salute e Difesa, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. Avevo chiesto di risolvere questo problema in maniera immediata con un ospedale da campo dell'Esercito da attivare nella zona a nord della provincia di Salerno prevedendo personale e strumenti. Dopo questa mia richiesta, il Movimento 5 Stelle, forza di governo a livello nazionale, cosa fa? Decide di non decidere portando la disorganizzazione sanitaria al vaglio dei magistrati, dimenticando che ora è il momento di agire". Lo ha dichiarato in una nota Lucia Vuolo, europarlamentare campana della Lega, commenta l'ultima decisione del Movimento 5 Stelle sul fronte dell'emergenza Covid-19 negli ospedali dell'Agro nocerino sarnese, in provincia di Salerno: "Si decide di non intervenire chiamando in causa la magistratura. Sappiamo che il problema è prettamente politico, con un governo nazionale che ha evidenti difficoltà a interagire con la Regione". (segue) (Ren)