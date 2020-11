Mediterreano: Svimez, per Sud progetto Quadrilatero Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro e Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svimez ha elaborato un "disegno unitario" di interventi per il Mezzogiorno volto a "rafforzare la funzione strategica nel Mediterraneo: il progetto Quadrilatero Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro da estendersi alla Sicilia". E' quanto si legge nelle slide presentate da Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". "L’interconnessione tra le Zes, a partire dal completamento della Napoli-Bari, costituisce la premessa per lo sviluppo dell’area interna al Quadrilatero. Ciò consente di attivare molteplici relazioni interne all'area vasta del Mezzogiorno continentale e, con una sapiente tessitura, di potenziarla e, connettendola, di valorizzarla: è questo il modo per contrastare anche la fragilità e crescente marginalità delle aree interne del sistema Italia", si legge ancora nelle slide.(Rin)