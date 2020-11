Campania: Patriarca (FI), governo congeli pagamento tasse locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo deve disinnescare una bomba sociale ed economica che sta per esplodere: il pagamento delle tasse locali. Non è possibile pensare che, con la crisi sanitaria in atto, attività imprenditoriali e commerciali costrette alla chiusura siano chiamate a onorare le scadenze fiscali". Lo ha detto Annarita Patriarca, capogruppo regionale della Campania di Forza Italia: "Mi riferisco alla Tari, il cui acconto è fissato a fine mese, e a tutti gli altri tributi comunali che gravano su imprenditori rimasti in condizioni finanziarie critiche per le misure adottate dall'esecutivo nazionale. Com'è possibile pensare che i titolari di strutture ricettive come alberghi, bed and breakfast e centri congressi e, più in generale, di tutti quei lavori legati al turismo e alla sua stagionalità, debbano impoverirsi ulteriormente per saldare le tasse". (segue) (Ren)