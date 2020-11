Sardegna: trasferimento centro sclerosi multipla al Businco di Cagliari, protesta dei pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protestano i malati di sclerosi multipla sardi per il trasferimento del centro dell'ospedale Binaghi di Cagliari al Businco deciso dalla giunta regionale per la trasformazione del nosocomio di via Is Guadazzonis in ospedale dedicato ai malati di Covid. Pronta una petizione e si pensa a proteste clamorose dal momento che i malati di sclerosi dell'Isola rischiano di non avere più l'assistenza necessaria. Nella nuova struttura del Businco, i malati avranno a disposizione appena tre stanze. Inoltre, i malati si lamentano non soltanto per gli esigui spazi a loro dedicati ma anche per il rischio di dover rinunciare alla presenza di cardiologi e anestesisti, necessari per l'effettuazione di determinate terapie a cui devono sottoporsi. Dubbi anche sulla disponibilità di tutti i macchinari presenti al Binaghi dal momento che la nuova sede non offre spazi adeguati. Il problema riguarda non solo i 4000 malati di sclerosi multipla ma anche anche altri 2000 che usufruivano del cento per altre patologie. (Rsc)