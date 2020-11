Abruzzo: contributo affitto per studenti fuori sede, Stella (M5s), da Regione ancora nessun bando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tantissimi i fuori sede nella condizione di essere fuori corso non per scelta o per scarsa propensione allo studio, ma perché spesso si ritrovano a essere anche lavoratori stagionali e saltuari nei bar, nei pub o nelle pizzerie, proprio per aiutare la propria famiglia a sostenere le spese di affitto e le tasse universitarie. In questi ultimi giorni - conclude la consigliera Barbara Stella - sono intervenute anche le associazioni universitarie degli studenti di tutta la regione che, insieme ed a gran voce, hanno chiesto che tutti gli studenti, anche i fuori corso oltre il primo anno, non debbano essere esclusi dal contributo. Per questo invito nuovamente la giunta a rettificare quanto deliberato a fine agosto, ascoltando le richieste degli studenti stessi: si dia sostegno a tutte le famiglie abruzzesi, non escludendo nessuno dei potenziali beneficiari, così come previsto dal comma 8, articolo 3 della legge regionale 10/2020. E soprattutto si intervenga al più presto con la pubblicazione del bando relativo a questa misura; la nuova ondata di Coronavirus sta mettendo l'economia delle famiglie abruzzesi, che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno". (Gru)