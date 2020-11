Scuola: assessore Palmieri, aspettiamo i dati su Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ha stabilito la riapertura e i comuni possono chiudere le scuole. Demanda ai sindaci le misure restrittive e ai dirigenti scolastici la verifica della sicurezza, mettendoli in relazione". Lo ha dichiarato l'assessore comunale di Napoli Annamaria Palmieri, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L'assessore Palmieri ha spiegato che "ci sono 3 cose da fare. Chiederemo i dati dello screening, a Napoli soprattutto se emergono cifre confortanti. In accordo con l'ufficio scolastico regionale mi riproponevo di ascoltare tutti i dirigenti scolastici". Poi ha aggiunto: "bisogna risolvere le situazioni di contorno, partiamo gradualmente con la fascia 0-6 anni. Quando arriveremo dalle seconde in poi bisognerà pensare a tante cose. Ho avuto la disponibilità degli altri assessori per mettere in campo tutte le misure possibili e impegnarci con i genitori affinché si evitino gli assembramenti. Come regione ci allineiamo ad altre zone rosse e all'Europa". Infine l'appello di Palmieri: "stiamo insieme senza polemiche affinché i bambini stiano in sicurezza (Ren)