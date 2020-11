Covid: Russo (Asl Caserta), si liberano posti nei Covid hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da qualche giorno c'è un segnale positivo con l'aumento dei guariti e diminuiscono i contagi". Lo ha dichiarato il direttore dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Russo ha precisato: "abbiamo oltre 4mila pazienti che devono essere dichiarati guariti, posti liberi nei covid hospital come a Maddaloni sia in degenza che in terapia intensiva, e così anche a Santa Maria Capua Vetere". In vista delle festività Russo non ha dubbi: "se vogliamo vivere in serenità il Natale bisogna continuare con la zona rossa almeno per altri 15 giorni. Mascherine, igiene delle mani e dei luoghi possono aiutare a contenere il contagio. Se ci rilassiamo pagheremo lo stesso prezzo dell'estate con la diffusione del virus nelle famiglie, è fondamentale questo tipo di attenzione. Più che il Natale mi preoccupa il Capodanno". Infine, in merito alla riapertura in presenza delle scuole primarie Russo ha ribadito: "ieri in unità di crisi abbiamo liberato un documento con un dato: in quasi tutte le province di Caserta, per la fascia d'età 0-6, abbiamo osservato un'incidenza più bassa". (Ren)