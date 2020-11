Abruzzo: Sanità, da Giunta regionale via libera a nuove linee progettuali prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione tenuta ieri sera a Pescara ha approvato, tra l'altro, su iniziativa dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, nell'ambito di progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ed alla luce dell'accordo del 2019 della Conferenza Stato-Regioni, rispetto al quale alla regione Abruzzo è stata assegnata la somma di euro 26 milioni 379 mila 827 euro, sono state approvate cinque linee progettuali rispondenti alle esigenze di investire nel campo della "cronicità" e della "non-autosufficienza", delle "tecnologie in sanità" della "discriminazione in ambito sanitario", oltre alle tematiche vincolate relative al Piano nazionale prevenzione ed alle "cure palliative" e "terapia del dolore". (Gru)