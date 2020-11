Covid: Toti, assurdo chiudere nostro arco alpino se gente balla in baite Paesi confinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla stagione sciistica e alla chiusura degli impianti di risalita "bisogna essere molto prudenti, è anche un tema di competitività, se la Francia aprirà sarà un problema". Lo ha sottolineato Giovanni Toti, presidente della regione Liguria ai microfoni si "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Bisogna tenere conto sia della pandemia ma anche della povertà e delle code alla Caritas per mangiare. Bisogna essere attenti e prudenti, questo ci siamo detti ieri con il ministro Speranza. Mi auguro che l'Italia non faccia scelte autolesionistiche, è assurdo chiudere tutto il nostro arco alpino se c'è gente che balla nelle baite dei Paesi confinanti. Chiudere vale 2 miliardi di euro e 120mila posti di lavoro", ha osservato. (Rin)