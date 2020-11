Covid: Sosto (Asl Napoli 3 Sud), alta l'attenzione a Natale, no a ripresa ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione si è stabilizzata, non c'è più curva in ascesa". A dirlo è Gennaro Sosto, direttore Asl Napoli 3 Sud, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele. Sosto ha specificato che "il livello di crescita è standard ma ciò non vuol dire che la situazione non sia complessa, continuano infatti gli ingressi nelle strutture ospedaliere. Le misure stanno producendo dei risultati con il rallentamento della curva di contagio. Si tratta dello stesso meccanismo che ci aiutò a marzo e aprile". In vista del Natale Sosto ha invitato a non abbassare la guardia: "bisogna mantenere alta l'attenzione, il miglioramento non vada scambiato con una ripresa ordinaria. Questo vorrebbe dire tornare indietro e avere gli stessi problemi di questi mesi. È necessario un appello alla cittadinanza perché rispetti sempre le misure di prevenzione". Infine, sulla riapertura delle scuole Sosto ha puntualizzato: "sulle scuole il Comitato tecnico scientifico ha valutato il nostro screening e si è visto che i dati sono positivi per la fascia 0-6 mentre continua quello per i bambini fino alla prima media". (Ren)