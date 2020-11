Sardegna: formaggio agli indigenti, Coldiretti, "polemiche sterili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Sardegna plaude all'iniziativa della Regione che ha stanziato 6 milioni di euro per acquistare formaggio e pane prodotti in Sardegna alle famiglie indigenti. "Un intervento di economia circolare - si legge in una nota - in cui i denari investiti per ristorare le perdite dei produttori di formaggi semi stagionati e molli (sono anni che si interviene in questo modo) per la prima volta vanno invece ridistribuiti tra le famiglie indigenti sarde raddoppiando l'effetto e non rischiando di far finire questo contributo pubblico in qualche società non sarda che avrebbe vinto il bando". (segue) (Com)