Covid: Abruzzo, Paolucci, presidente attivi controlli sulle Rsa (2)

- "Ricordiamo a Marsilio - aggiunge ancora Paolucci - che con l'ordinanza n.93 ha previsto l'obbligatorietà, ogni 15 giorni, di sottoporre a tampone molecolare il personale sociosanitario che opera in quelle strutture, per prevenire o quantomeno arginare la diffusione dei contagi nelle centinaia di strutture residenziali abruzzesi. Sta accadendo? Chi sta controllando? Visto che l'ordinanza n. 45 mette in capo alle direzioni generali delle Asl il monitoraggio e il controllo delle Rsa e non certo ai Nas e alle procure, che purtroppo sono intervenute per via dell'inerzia in alcuni casi, l'esecutivo lo ha attivato? La ribalta nazionale ha riportato all'attenzione il problema della tutela degli operatori che sono in trincea, perché è da lì che si possono riprendere le redini di una situazione del tutto sfuggita di mano, ma lo si sta facendo? Difficile crederlo se il personale del 118, personale ad alto rischio, viene definito tale nell'ordinanza n.93, ma poi si escludono questi indispensabili operatori dagli incentivi per il rischio Covid. Non sono test per tutti a mettere in sicurezza la popolazione, ma un'azione capillare e programmata, che da quando è iniziata la prima emergenza, da parte del governo regionale non si è vista, né, gli effetti, sentiti". (Gru)