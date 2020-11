Abruzzo: contributo affitto per studenti fuori sede, Stella (M5s), da Regione ancora nessun bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui ritardi della regione Abruzzo nella pubblicazione dei bandi e nell'erogazione delle risorse necessarie a sostegno delle famiglie abruzzesi, a seguito dell'emergenza coronavirus, interviene oggi la consigliera regionale del M5s Barbara Stella. "Dopo oltre cinque mesi, i cittadini abruzzesi sono ancora in attesa dell'erogazione di diverse forme contributive, tra le quali il rimborso delle spese di affitto degli studenti fuori sede, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, previsti dal cosiddetto Cura Abruzzo 2. Dove sono queste risorse?. Mi duole constatare come, in tutti questi mesi, l'unica cosa che questa Giunta sia stata capace di fare a riguardo, oramai ben oltre due mesi fa con la delibera n.532 del 31 agosto 2020, è stato quello di definire un ulteriore criterio per potere accedere a questa sovvenzione, assolutamente non previsto dalla legge stessa, restringendo di fatto la platea dei beneficiari. In conclusione ancora una volta la giunta Marsilio fa tante belle promesse che sistematicamente non mantiene; peccato che a farne le spese di tutto questo, sono sempre i cittadini abruzzesi". (segue) (Gru)