Sardegna: i nuovi commissari delle Asl saranno scelti in base alle competenze

- Più competenze, meno indicazioni dei partiti. Saranno questi i criteri che la Regione utilizzerà per la nomina dei commissario straordinari delle otto Asl della Sardegna. E' quanto emerso dal vertice fra i segretari dei partiti che compongono la maggioranza in Consiglio regionale convocato dal governatore Christian Solinas che avrà un ruolo decisivo nella scelta delle persone che andranno a ricoprire l'incarico. Da parte delle forze politiche potranno arrivare dei suggerimento ma nessuna scelta andrà fatta applicando il "manuale Cencelli". All'incontro hanno preso parte Franco Mula (Psd'Az), Mario Nieddu, Giorgio Todde ed Eugenio Zoffili (Lega), Ugo Cappellacci (Forza Italia), Antonella Zedda (Fratelli d'Italia), Aldo Salaris (Riformatori), Giorgio Oppi (Udc), Stefano Tunis (Sardegna20Venti). Nel corse del vertice si è parlato anche del ricorso del Governo contro la riforma sanitaria licenziata dal Consiglio regionale: il governatore Solinas ha precisato che la Regione sosterrà le ragioni della riforma davanti alla Corte costituzionale. Gli articoli contestati riguardano la nomina dei vertici manageriali delle Asl, tema per il quali sono in corso contatti con l'esecutivo nazionale per risolvere le divergenze. (Rsc)