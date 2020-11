Molise: doppia seduta di Consiglio regionale per 27 e primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale del Molise che si è riunita sotto la presidenza di Micone ha stabilito di tenere una doppia seduta dell'Assemblea regionale per i prossimi gionri. In particolare la conferenza ha valutato tutti gli argomenti in giacenza, facendo un approfondimento su quelli ritenuti maggiormente urgenti. Facendo sintesi del confronto svoltosi tra i vari capigruppo, il presidente Micone ha deciso di convocare per venerdi 27 novembre, nel pomeriggio, alle ore 15.30, una seduta dell'Assemblea dedicata alla discussione di interrogazioni e interpellanze. Mentre per martedì primo dicembre, nella mattinata, è stata programmata una seduta dell'Assise con all'ordine del giorno degli atti amministrativi e delle proposte di legge ritenute urgenti. Sarà poi ancora la conferenza a stabilire il calendario dei lavori dell'Aula in vista delle prossime festività natalizie. (Gru)