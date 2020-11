Molise: Covid e solidarietà, proposta di Primiani (M5s) per donazioni consiglieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un piccolo gesto, lo stesso piccolo gesto che chiedo a quanti rappresentano o hanno rappresentato i cittadini all'interno della massima assise regionale. Contro le difficoltà di questo periodo servono misure economiche strutturate, servono solide tutele sia per le categorie impegnate in prima linea contro il coronavirus sia per quelle maggiormente in difficoltà a causa del Covid. Servono insomma risposte concrete a problemi reali. Ma accanto a tutto ciò, come detto, sono importanti anche quei gesti che, per quanto piccoli, possono contribuire a connettere cittadini e istituzioni in una comunità unica e unita", conclude Primiani. (Gru)