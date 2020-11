Covid: sequestrate nel Napoletano oltre 14mila mascherine non a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato in zona Gianturco oltre 14.000 mascherine non a norma, pronte per essere messe in vendita. In particolare, le mascherine chirurgiche sono risultate essere prive del numero dell'Ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana. Contestualmente è stato segnalato alla Camera di commercio un 46enne di origine cinese per violazioni al Codice del consumo. (Ren)