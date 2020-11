© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ha fatto molto piacere che una volta tanto l'Europa per tempo si è messa a lavorare insieme" su linee guida comuni per la stagione sulle piste da. E' un bel segnale lavorare per non farsi concorrenza". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, esponente del Partito democratico, a Rai Radio 1.(Rin)