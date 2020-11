Tlc: Gubitosi (Tim), fibra ci sarà, da prossimo anno chiuderemo divario digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ci sarà, e dall’anno prossimo chiuderemo man mano il divario digitale: entro fino anno la Puglia sarà completamente connessa, arriveremo al 99,6 per cento. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenuto oggi al webinar “Formare i giovani al lavoro del futuro” organizzato nel quadro della terza edizione dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa, iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House – Ambrosetti. “A partire dalla Puglia l’Italia inizierà ad essere digitale: annunceremo presto la seconda Regione che avrà invece un territorio più montuoso”, ha detto. (Ems)