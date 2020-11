Rifiuti: Mazzoncini (A2a), pronti ad investire in ogni impianto per economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Mazzoncini amministratore delegato di A2a ha chiarito che "non servono" grandi "finanziamenti. Per primi siamo pronti a mettere soldi in qualunque impianto che si occupi di economia circolare", il mercato "ha un suo equilibrio" che "consente di avere le sue economics in ordine". Mazzoncini lo ha detto nel suo intervento all'evento online "Circular economy: quale strategia per imprese, Ue, governo e Parlamento". (Rin)