Rifiuti: Mazzoncini (A2a), mancano tre termoutilizzatori per gestire 2 milioni di tonnellate

- Il tema della sostenibilità "ha vinto ma bisogna riuscire a incardinarlo un po' meglio". Lo ha detto Renato Mazzoncini amministratore delegato di A2a intervenendo all'evento online "Circular economy: quale strategia per imprese, Ue, governo e Parlamento". "Quanti impianti mancano per il waste to energy? Mancano 2 milioni di tonnellate da gestire, cioè tre termoutilizzatori" delle dimensioni di "quello di Brescia o di Acerra" e "avremmo risolto il problema", ha aggiunto. (Rin)