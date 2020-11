Tlc: Open Fiber, proseguono lavori in Molise, entro 2020 fibra ottica disponibile in 29 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova infrastruttura in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando in modalità Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa) è di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione per 20 anni dalla stessa azienda di telecomunicazioni, che ne curerà anche la manutenzione. I lavori di Open Fiber in Molise vedono al momento connesse 17 mila unità immobiliari sparse in 22 Comuni. L'investimento complessivo è di 20 milioni di euro e i lavori si concluderanno negli altri comuni della regione previsti dal bando di gara nel 2022. (segue) (Com)