Tlc: Open Fiber, proseguono lavori in Molise, entro 2020 fibra ottica disponibile in 29 Comuni (4)

- Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. I clienti interessati a utilizzare l'infrastruttura realizzata da Of non dovranno far altro che contattare uno degli operatori partner, scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. (Com)