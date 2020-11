Abruzzo: interventi Regione su alcuni Comuni per combattere dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, nel corso della riunione di ieri sera che si è tenuta a Pescara, ha deliberato lo stanziamento di 680 mila euro per interventi urgenti volti alla realizzazione di opere di prevenzione e difesa dai fenomeni di dissesto idrogeologico derivanti dagli incendi boschivi, per i comuni di Pescara, Vasto, e Pratola Peligna. Nello specifico - e a seguito dei vasti incendi del 30 e 31 agosto scorso - la Giunta destina 350.000 euro per le superfici percorse dal fuoco su Colle Renazzo in località San Silvestro;270.000 euro per le aree e le strutture pubbliche e ricettive danneggiate in località Punta Penna- Riserva naturale di Punta Aderci; 60.000 euro per monitoraggio urgente del fenomeno di dissesto idrogeologico riguardante la caduta massi e detriti della scarpata di montagna della Cresta del Morrone. (Gru)