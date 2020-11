Imprese: Di Porzio (Confcommercio), calo di fatturato del 70 per cento, ancora in attesa dei ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo lockdown c'è stato un calo di fatturato del 70 per cento. Non si può pensare di recuperare per Natale. Alcune medie aziende devono ancora ricevere il ristoro di aprile". A parlare è Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Antonio Esposito. Nonostante la Campania sia zona rossa molte persone sono ancora in strada e solo pochi negozi hanno chiuso. "Abbiamo dimostrato che i protocolli applicati funzionavano - continua Di Porzio - non c'è stato alcun focolaio nei locali anche se sono stati i primi a chiudere. Ma non siamo veicoli del Covid. Fa rabbia che dopo i grandi investimenti per essere a norma di legge, le attività si siano fermate. L'aspetto psicologico non va sottovalutato, la gente è stanca di stare a casa, bisogna ripartire in sicurezza". (Ren)