Napoli: Camera commercio si colora di rosso per Giornata contro violenza donne

- La Camera di commercio di Napoli, confermando da due anni il suo impegno a sostegno della lotta contro il femminicidio, sarà illuminata di rosso per un'intera settimana. L'iniziativa, che prende il via oggi lunedì 23 novembre, proseguirà per sette giorni a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne in programma mercoledì 25 novembre. "Vogliamo continuare a dare una nostra testimonianza concreta – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola – per dire no alla violenza sulle donne. Per un'intera settimana il palazzo di piazza Bovio indosserà le sue ideali scarpe rosse, che richiamano l'iniziativa che il 27 luglio del 2012 lanciò Elina Chauvet, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana di Jarez". Due anni prima, nel 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, designò il 25 novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. (Ren)