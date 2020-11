Covid: Abruzzo, Regione capofila progetto per sorveglianza sanitaria nelle Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare uno specifico sistema di sorveglianza locale, regionale e nazionale della residenzialità socio-sanitaria (pubblica e privata, accreditata e non), per valutare l'impatto del Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, per persone disabili giovani e adulte e per persone con patologie psichiatriche socio-sanitarie. E' l'obiettivo principale del progetto del Centro nazionale per il controllo delle Malattie (Ccm) del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, che ha scelto l'Abruzzo come Regione capofila dello studio scientifico, affidandone il coordinamento al direttore del dipartimento regionale Sanità, Claudio D'Amario. "Allo studio - spiega l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì - oltre all'Abruzzo (che dunque avrà il ruolo di coordinamento di tutte le iniziative), prenderanno parte le regioni Piemonte, Umbria e Sicilia. L'acquisizione di dati sulla circolazione spaziale e temporale del virus nella popolazione delle strutture residenziali servirà non solo a conoscere l'evoluzione del contagio e a circoscrivere tempestivamente eventuali focolai epidemici, ma permetterà anche di valutare l'efficacia e l'impatto delle misure introdotte per prevenire e controllare la trasmissione al loro interno. Sarà valutato il ricorso a soluzioni tecnologiche in uso presso le diverse realtà regionali, favorendo meccanismi di integrazione telematica per un corretto flusso informativo". (segue) (Gru)