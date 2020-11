Covid: Abruzzo, Regione capofila progetto per sorveglianza sanitaria nelle Rsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle strutture residenziali socio-sanitarie sono state documentate, fin dalle prime fasi dell'emergenza, numerose difficoltà di carattere organizzativo e gestionale legate all'assistenza dei residenti divenuti positivi e di coloro che hanno sviluppato la malattia da coronavirus: accesso ai tamponi per la ricerca del virus, reperimento di spazi aggiuntivi per l'isolamento dei "casi" in realtà edilizie non strutturate per queste finalità e difficoltà nel reperire personale sanitario, anche in sostituzione di quello in malattia, hanno impattato su realtà già critiche. Gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità, residenti in tali strutture rappresentano quella parte di popolazione fragile con elevato fabbisogno assistenziale e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da Covid 19. L'intervento si prefigge, dunque, di sviluppare un sistema di sorveglianza per superare proprio queste criticità, standardizzando le azioni correttive. Il progetto avrà una durata di 2 anni e per la sua attivazione il ministero ha stanziato un fondo di 800mila euro. "Particolare attenzione - aggiunge l'assessore - sarà riservata alle piattaforme di telemedicina, che in Abruzzo sono state implementate già la scorsa primavera, durante la prima fase della pandemia, per rispondere alle esigenze di alcune categorie di pazienti". (Gru)