Covid: Kompatscher, riapertura piste sci? Serve prospettiva al settore

- Oggi è stato "approvato il documento tecnico per quanto riguarda la sicurezza sulle piste da sci, adesso abbiamo chiesto un confronto col governo perché le notizie sull’orientamento del governo verso uno spostamento sine die" della riapertura delle piste da sci "ovviamente preoccupa tutto il settore". Lo ha detto a "Timeline" su SkyTg24 il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. "Bisogna dare una prospettiva a quello che per noi è una base fondamentale dell’economia territoriale. Chiediamo questo confronto per vedere se ci possono essere anche delle soluzioni intermedie, come aprire gli impianti per i residenti e solo dopo gli alberghi", ha aggiunto. (Rin)