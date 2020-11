Umbria: Bori (Pd), sistema anti-Covid a rischio collasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tommaso Bori “non avere seguito l’esempio di altre regioni, come l’Emilia Romagna e la Toscana, che hanno assunto in questi mesi oltre 13 mila operatori sanitari, ci pone in una condizione di forte inadeguatezza mentre risultano del tutto insufficienti le 400 assunzione fatte in Umbria a fronte di circa 800 pensionamenti". E ancora: "Perugia è il centro dell’epidemia in Umbria è necessario ricordarlo perché questa città sta dando il contributo maggiore sia i termini di vittime che di contrasto alla pandemia". Infine il consigliere regionale umbro del Partito democratico umbro ha concluso: "L’amministrazione comunale di Perugia fornisca un contributo fattivo a questa causa, destinando parte del proprio personale amministrativo alle operazioni di tracciamento, monitoraggio e isolamento, indispensabili per contenere il virus, così come stanno facendo altri comuni del Trasimeno e così come richiesto dallo stesso gruppo Pd in Comune”. (Ren)