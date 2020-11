© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di rifiuti l'impressione è che "nessuna linea politica viene trasferita agli amministratori locali" che fanno riferimento "ai comitati locali con sindrome Nimby (Not in my backyard, ndr)". Lo ha detto Renato Mazzoncini amministratore delegato di A2a intervenendo all'evento online "Circular economy: quale strategia per imprese, Ue, governo e Parlamento". (Rin)