Tlc: Open Fiber, proseguono lavori in Molise, entro 2020 fibra ottica disponibile in 29 Comuni

- Finalmente anche nei piccoli Comuni molisani è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo con una rete interamente in fibra ottica (Ftth) che arriva direttamente nelle case dei cittadini, realizzata da Open Fiber nell'ambito dei bandi Infratel (società del ministero dello Sviluppo economico). Lo riferisce una nota di Open Fiber. Lo stato dell'arte dei lavori in fibra è stato illustrato questo pomeriggio in una conferenza stampa online a cui hanno partecipato il presidente della regione Molise Donato Toma, il Consigliere regionale della regione Molise Andrea Di Lucente, il regional manager di Open Fiber per Abruzzo e Molise Marco Pasini e Nadine Chirizzi degli Affari istituzionali di Open Fiber. (segue) (Com)