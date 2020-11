Tlc: Open Fiber, proseguono lavori in Molise, entro 2020 fibra ottica disponibile in 29 Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portare la banda ultra larga in una regione come il Molise, a lungo privata di uno strumento ormai indispensabile per la vita quotidiana e lavorativa, è per noi un motivo di orgoglio specialmente in un periodo come quello che stiamo affrontando" commenta Marco Pasini, Regional manager Open Fiber per Abruzzo e Molise e prosegue "l'infrastruttura di rete che stiamo costruendo è la stessa delle grandi città italiane ed europee, un modo concreto per abbattere definitivamente il digital divide". Nei centri più grandi del Molise, dove opera con investimento privato, Open Fiber ha stanziato oltre 10 milioni di euro ed è al lavoro a Campobasso e Termoli con un totale 16 mila unità immobiliari già a disposizione dei cittadini. (segue) (Com)