Abruzzo: Sospiri, sbloccati oltre 5 milioni per le scuole

- "Oltre 5milioni 700mila euro di fondi sbloccati per le opere di costruzione o di adeguamento sismico e impiantistico della scuola media 'Michetti' di Pescara, in via del Circuito, e delle scuole di Manoppello (Pescara) e Torre de Passeri (Pescara). E' quanto previsto nella delibera di giunta regionale di formulazione del Piano triennale regionale di edilizia scolastica con l'individuazione delle priorità specifiche per ciascun territorio e nella quale, grazie a un'attenta valutazione tecnica, ho chiesto l'inserimento di tre urgenze improcrastinabili, subito accordate e per questo ringrazio il Governatore Marsilio e l'intero esecutivo". Lo ha detto questa sera il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando i tre interventi. "Parliamo di opere molto attese dal territorio - ha sottolineato il presidente Sospiri -, in un momento storico in cui l'edilizia scolastica e il mondo della scuola più in generale richiedono grande attenzione dalle istituzioni". (Gru)