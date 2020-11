Covid: Zinzi (Lega), nominare subito un commissario in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di un commissario per la gestione Covid in Campania arrivati a questo punto non può essere più una scelta ma un atto dovuto. Poca chiarezza sull'effettiva disponibilità dei posti di terapia intensiva, ritardi inaccettabili per l'attesa di un tampone, giallo sui finanziamenti dovuti o ricevuti da parte del governo centrale". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo leghista in consiglio regionale campano Gianpiero Zinzi: "Sono questi i principali punti su cui da tempo chiediamo spiegazioni senza ricevere alcuna risposta e che sono stati al centro anche dell'ultima puntata di Non è l'arena sulla malasanità condotta da Massimo Giletti. Questo atteggiamento di superficiale arroganza nella gestione e comunicazione dei dati provoca danni ai cittadini campani e alla professionalità di medici, infermieri e operatori sanitari che sul campo si sacrificano ogni giorno per salvare vite". (Ren)