Campania: Borrelli (Verdi), punire chi sversa rifiuti nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discariche abusive nel Napoletano. Lo ha denunciato in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi Borrelli: "Bisogna contrastare con tutte le forze questo vergognoso fenomeno che danneggia il territorio ed i cittadini. Gli inquinatori e gli incivili vanno colpiti con sanzioni e punizioni severe, chiediamo un controllo costante e pressante del territorio. Per prevenire sversamenti e roghi occorre monitorare costantemente le aree più a rischio anche con l'ausilio di droni. Per ora abbiamo richiesto degli urgenti interventi di bonifica". (Ren)