Umbria: Bori (Pd), sistema anti-Covid a rischio collasso

- “L’Umbria non può attendere, il sistema può arrivare al collasso, tanto negli ospedali quanto nella sanità territoriale. I nostri medici stanno facendo concorsi in altre regioni perché in Umbria non ne vengono banditi. È necessario ripristinare tracciamento, monitoraggio e isolamento: se ci sono 12mila positivi e solo 12.500 isolamenti, ciò significa che non stiamo facendo tracciamenti. Ci sono focolai che vanno spenti mentre i tamponi per gli asintomatici sono stati sospesi solo in Umbria”. Lo ha affermato il capogruppo Tommaso Bori, intervenendo alla video conferenza stampa del gruppo consiliare comunale del Partito democratico sull’emergenza Covid 19 nel capoluogo di Regione. Bori ha aggiunto: "Auspico che l’amministrazione comunale di Perugia accolga quanto prima questa proposta. Questi casi dimostrano che c’è ancora tanto lavoro da fare per mettere finalmente il personale medico e sanitario nelle condizioni di lavorare in sicurezza attraverso l’ausilio di dispositivi di protezione sufficienti, e con turni di lavoro accettabili, che possono essere assicurati solo dopo un effettivo potenziamento degli organici”. (segue) (Ren)