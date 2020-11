Covid: Ficco (Saues), diffidata Asl Caserta a sanificare ambulanze Saut Curti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo formalmente diffidato l'Asl casertana ad attuare la sanificazione delle ambulanze e del relativo personale del Saut di Curti secondo le procedure e le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoratore". Lo ha reso noto il presidente del Saues, il sindacato autonomo di urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco, per il quale "il parcheggio del Distretto sanitario di Aversa e le modalità con le quali queste sanificazioni avvengono costituiscono un serio pericolo di contagio da Covid-19 sia per il personale sanitario che per i cittadini in transito". Ficco ha concluso: "Trascorsi sette giorni senza alcun riscontro positivo il nostro sindacato si rivolgerà direttamente alle autorità preposte alla tutela della sicurezza del lavoratore e alla tutela del cittadino-utente". (Ren)