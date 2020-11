Covid: Piemonte, Mario Raviolo commissario straordinario dell’ospedale di Alessandria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo giorno di attività il commissario covid, d’intesa con la Direzione dell’Ospedale, ha liberato 21 posti letto Covid dentro l’ospedale, trasferito 4 pazienti covid negativi in altri ospedali dell’area alessandrina, chiuso e sanificato i reparti di Urologia e Geriatria, aperto un nuovo reparto per la riallocazione dei pazienti dei reparti chiusi, ricoverato 9 pazienti in attesa al Pronto Soccorso e trasferito una decina di altri pazienti negli ospedali di Tortona, Acqui, Ovada e alla clinica Salus di Alessandria. Intanto, l’assessore regionale Vittoria Poggio risponde all’attacco dei vertici del Partito Democratico, i quali hanno criticato la scelta della Regione, paragonata “al modo con cui l’impero romano considerava le province barbare”: "La speculazione politica del Pd sulla nomina del dottor Mario Raviolo chiamato ad Alessandria per affiancare le attività dell’ASO per l’emergenza Covid – dichiara Poggio -, conferma un’inclinazione di contrapposizione ideologica che non fa altro che danneggiare la Comunità in un momento in cui serve una visione svincolata da logiche di partito. Già oggi grazie al lavoro del neo commissario e grazie all’intervento del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica, che aveva chiesto l’intervento della Regione, sono stati liberati 21 posti letto". Continua l’assessore Poggio: "Il direttore generale Giacomo Centini era stato nominato dall’amministrazione precedente e lui stesso, oggi, non ha espresso alcuna contrarietà alla designazione di Raviolo per l’emergenza Covid col quale Centini si è detto contento di collaborare. Ciò dimostra, da un lato il carattere del tutto pretestuoso e fuori luogo della polemica sollevata dal Pd, e per contro il senso di responsabilità di questa amministrazione la quale agisce esclusivamente per il bene della salute pubblica, e in particolar modo di Alessandria". (Rpi)