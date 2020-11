Covid: Crippa (M5s), mantenere alta la guardia o si rischia di vanificare sacrifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono preoccupato in quanto vivo in una regione classificata zona rossa come il Piemonte, dove gli ospedali sono sotto pressione e dove i reparti, per le cure delle patologie extra covid, hanno subito un rallentamento, a causa della difficoltà del sistema sanitario di far fronte al numero crescente dei pazienti covid, aumentato in maniera esponenziale nelle ultime settimane". E' quanto ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, nel corso del suo intervento ad "Agorà", in onda su Rai Tre. "Nonostante ci sia un lieve ottimismo, oggi – prosegue Crippa - con una curva epidemiologica che tende a stabilizzarsi, bisogna mantenere alta la guardia, evitare assembramenti, e continuare ad osservare le misure di sicurezza individuale e quelle disposte dalle autorità". "Non dobbiamo, quindi, avere fretta di cambiare il colore delle regioni sottoposte a restrizioni prima del tempo, in quanto potremmo dare una percezione sbagliata alla popolazione e vanificare gli sforzi e i sacrifici sin qui fatti", conclude. (Rin)