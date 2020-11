Irpinia: De Luca, tragedia che ha segnato profondamente la vita delle nostre comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo in Campania una data che ha segnato profondamente la vita delle nostre comunità. Ricordiamo quell'evento catastrofico, il terremoto di 40 anni fa. Migliaia i morti, danni immensi, intere comunità sconvolte". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in un video sulla sua pagina Facebook. "Come sempre in Italia - prosegue - di fronte alle grandi tragedie è emerso il meglio e il peggio del nostro Paese. Sono emersi nel corso degli anni soccessvi comportamenti non lineari, elementi di speculazione, ritardi burocratici clamorosi. Ma è stata anche una vicenda che ha portato alla luce un grande Paese, la generosità di migliaia volontari, cittadini e giovani: un'onda di solidarietà da parte di tanti nostri concittadini delle regioni d'Italia, anche dal Nord e dal Centro. Ci sono state migliaia di famiglie che hanno pianto i propri caduti, ricordiamo quegli episodi, quei paesi distrutti, ricordiamo il dolore di quei mesi e il sacrificio di tanti". "Noi rivolgiamo il nostro pensiero a quelli che hanno perduto la vita e ai loro familiari - ha concluso De Luca - Abbiamo fatto di tutto in queste settimane per portare a conclusione, dopo 40 anni, tutti i problemi amministrativi che erano rimasti sospesi". (Ren)