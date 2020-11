Piemonte: disabilità, Regione pubblicherà elenco strutture ricettive dedicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte pubblicherà la prima guida on-line di strutture ricettive piemontesi dedicate alle persone disabili su una piattaforma pubblica. Lo farà a giugno. "Si tratta di un’attenzione dovuta" ha spiegato questa mattina l’assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, durante un incontro con i rappresentati della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) nel corso del quale ha annunciato l’imminente istituzione di un Osservatorio permanente per monitorare il censimento delle strutture. L’operazione vede coinvolte le Atl, i Consorzi turistici e le Associazioni di categoria. La guida sarà pubblicata entro la fine di giugno. L’assessorato ha concordato di chiedere agli operatori del settore di indicare nella scheda di offerta turistica le caratteristiche della struttura: misure degli ingressi delle stanze o dei servizi igienici o di accesso ai servizi esterni. L’operazione coinvolge Bed end Breakfast, Hotel, Casa per ferie, Rifugi, Agriturismi o campeggi che potranno segnalare le caratteristiche delle proprie "location" per rendere più comprensibile l’offerta destinate alle persone in difficoltà. "Questa operazione - ha aggiunto Poggio - servirà ad aiutare le persone in difficoltà a selezionare le strutture più confacenti alle proprie esigenze, senza trovarsi difronte a sorprese dell’ultimo momento". (segue) (Rpi)