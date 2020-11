Napoli: controlli straordinari a Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato P.S. di Secondigliano e della Polizia locale di Napoli, con il supporto delle Unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale e di quella antiespolsivo della Polizia di Frontiera di Capodichino, degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del Reparto mobile hanno effettuato un servizio straordinario di controllo dl territorio nel quartiere di Secondigliano, in particolare nel Rione Berlingieri. Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli e contestate 24 violazioni al Codice della Strada nonché controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sono stati anche effettuati due arresti per detenzione abusiva di armi e ricettazione ed è stato denunciato un soggetto risultato in possesso di sostanze stupefacenti.(Ren)