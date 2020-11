Campania: Caldoro, De Luca va rimosso, cittadini pagano suoi errori e colpe dell'Unità di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania sta dimostrando il suo fallimento sei mesi dopo il primo lockdown. La colpa è dell'Unità di Crisi e del presidente De Luca che non ha fatto nulla in questo periodo". Queste le parole di Stefano Caldoro, leader di centrodestra in Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Antonio Esposito. "Il fallimento della Campania - continua Caldoro - è di dominio pubblico. È allarmante che il presidente De Luca continui a dire che va tutto bene. Non è cattiva fede, ma totale incapacità". Stefano Caldoro ha anche commentato le ormai consuete dirette Facebook di De Luca ogni venerdì: "Non dà notizie utili ai cittadini, è una sceneggiata. Ci vorrebbe un esperto che parli di emergenza, ma ora i medici hanno il bavaglio perché la verità va nascosta". Il leader dell'opposizione regionale si è espresso riguardo la chiusura delle scuole : "La scuola è l' ultima istituzione da chiudere. In Campania ha chiuso prima di tutte le altre attività ma i contagi non sono diminuiti. Si è negata l'istruzione agli studenti". La Campania è zona rossa: ma le uniche attività chiuse sono quelle legate alla vendita al dettaglio e alla ristorazione: "Inevitabile zona rossa, siamo puniti per gli errori di De Luca. Vanno dati ristori immediati a chi non ha altre entrate ora che tutto è stato chiuso". "Come opposizione regionale - ha dichiarato Caldoro - ho inviato proposte e consigli ma al comando c'è una persona sorda che ha sfruttato la paura delle persone per la campagna elettorale". In conclusione, Caldoro ha affermato: "Oggi la verità è venuta a galla e i cittadini ne pagano le conseguenze. Faccio un appello al Governo: la Campania ha bisogno della comunità scientifica al comando, De Luca va rimosso". (Ren)