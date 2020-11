Cultura: Saiello (M5s), Regione sostenga candidatura Procida capitale 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La candidatura dell'isola di Procida a capitale della Cultura 2021 è un'opportunità che la Campania non può assolutamente permettersi di perdere". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Abbiamo un'occasione storica per accendere i riflettori su uno dei posti più affascinanti del Golfo - ha proseguito - che, facendo da attrattore culturale a livello internazionale, non potrà che aumentare il moltiplicatore turistico, con un importante impatto su tutti gli altri comparti e una significativa e inevitabile ricaduta su tutto il territorio regionale. Valga l'esempio di Matera, capitale della Cultura nel 2019, che ha fatto registrare una crescita delle imprese dei settori culturale e creativo e di start-up innovative, con un tasso di occupazione che ha registrato una crescita dal 48 per cento al 52,7 per cento". Saiello ha presentato una mozione per impegnare la giunta regionale "a mettere in atto tutte le possibili iniziative volte a sostenere il progetto Procida Capitale italiana della cultura 2022, che rappresenta un'opportunità per l'intero territorio regionale, anche nella prospettiva di rilanciare settori che hanno particolarmente subito gli effetti dell'emergenza sociosanitaria in corso. Dobbiamo intanto dirci fieri per il fatto che Procida sia la prima isola a candidarsi nella storia dell'evento, rappresentando la Campania e le piccole isole del nostro Paese".(Ren)