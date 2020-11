Covid: Toti (Regioni), criticità per settore sciistico, esecuzione tamponi, superamento carenze personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali. E' un documento che inviamo al governo come contributo propositivo per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori", lo ha annunciato - riferisce una nota della La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti (presidente della Liguria) al termine della riunione odierna. "L’auspicio è che - ha aggounto - come accaduto in precedenza, il governo voglia condividere con le Regioni i necessari approfondimenti sul piano della collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini, del tessuto socioeconomico del Paese, nel rispetto delle necessarie regole di prevenzione". (segue) (Com)