Sardegna: atti intimidatori a Solinas e Nieddu, solidarietà da consiglieri regionali Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ferma condanna per gli atti intimidatori messi in atto nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, e dell'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, ai quali esprimono piena solidarietà, arriva dai consiglieri regionali del Partito democratico. "Tali azioni non hanno niente a che fare con le necessarie differenziazioni e talora contrapposizioni proprie di maggioranze ed opposizione, che fanno parte e sono alla base di un serio confronto democratico - scrivono i consiglieri democratici -. Nel ribadire la vicinanza a chi è oggetto di tali infami e vigliacche azioni, confermano la certezza nella solidità delle istituzioni democratiche della Sardegna, auspicando che i responsabili siano prontamente individuati e possano rispondere dei loro sconsiderati gesti nelle sedi competenti". (Rsc)